На Балткосе пенсионерка с 2012-го живёт в хибаре без света, воды и канализации: ей предлагали съехать в дом престарелых

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На Балтийской косе 88-летняя женщина живёт в аварийном доме возле КПП ракетной части. В здании нет электричества, воды и канализации. Об этом радио «Балтик Плюс» пишет в понедельник, 29 июня.

Жильё Нелли Кожуховской сняли с баланса ещё в 2012 году, с тех пор она отапливает дом дровами. После недавнего шторма стало хуже: ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Единственный близкий человек пенсионерки — сын, который после инсульта находится в хосписе в Калининграде. Чтобы увидеть его, женщина каждую неделю проходит почти 5 км до парома, иногда её подвозят местные рыбаки.

Помочь бабушке пытаются соседи. По информации издания, они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры. За эти годы пенсионерке предлагали переехать в дом престарелых, но она отказалась.