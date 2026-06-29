Мальчик висел на круге и кричал: «Помогите!»: в Зеленоградске спасли тонущую в море мать с тремя детьми

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В Зеленоградске спасли мать и троих детей, которые тонули в море. Об этом «Клопс» рассказала свидетельница происшествия Наталья.

Несчастный случай произошёл в субботу, 27 июня, около 10:00 в районе гостиницы «Априори». Наталья загорала справа от лестницы недалеко от поста спасателей.

«Был небольшой ветер, но море относительно спокойное. Во всяком случае, так казалось с берега.

Я только легла, как вдруг услышала из воды крики ребёнка: «Помогите! Помогите!»

Сначала подумала, что кто-то балуется. Встала смотреть и увидела, что на круге висят трое детей и их относит к волнорезу», — рассказывает местная жительница.

Люди стали искать на берегу родителей, но никого не увидели. «Я кричала: где спасатели? Но их тоже не было», — вспоминает собеседница «Клопс». И тут к морю побежал мужчина лет 40, который отдыхал с женой и сыном-подростком.

«Я думаю, что ещё кто-то бросился на помощь детям, но я запомнила его, потому что за ним бежала жена и кричала, чтобы он не делал этого, что надо позвать спасателей. Она очень за него переживала и пыталась остановить. Но мужчина, несмотря на её протесты, бросился в море. Следом бежал другой со спасательным кругом — он невысокий такой, я сначала решила, что это спасатель, но потом поняла, что отдыхающий.

Мужчина прыгнул в воду, другой бросил круг, и всё это происходило буквально за секунды.

Тот, кто кидал круг, кричал, что не может их вытащить», — пересказывает события свидетельница.