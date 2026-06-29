В Родниках участок у самой Преголи оказался в частных руках и обзавёлся роскошным домом

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Под Калининградом в посёлке Родники часть участка возле Преголи оформили на частное лицо, хотя земля заходит в границы береговой полосы. Об этом региональная прокуратура пишет в своём телеграм-канале в понедельник, 29 июня.

Территорию у воды огородили, на ней построили дом, к реке ведёт небольшой пирс. Ведомство через суд пытается лишить владельца права на этот участок. Иск сейчас рассматривается.