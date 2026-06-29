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В Родниках участок у самой Преголи оказался в частных руках и обзавёлся роскошным домом

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В Родниках участок у самой Преголи оказался в частных руках и обзавёлся роскошным домом - Новости Калининграда | Фото: канал прокуратуры Калининградской области / Телеграм
В Родниках участок у самой Преголи оказался в частных руках и обзавёлся роскошным домом - Новости Калининграда | Фото: канал прокуратуры Калининградской области / Телеграм
Фото: канал прокуратуры Калининградской области / Телеграм

Под Калининградом в посёлке Родники часть участка возле Преголи оформили на частное лицо, хотя земля заходит в границы береговой полосы. Об этом региональная прокуратура пишет в своём телеграм-канале в понедельник, 29 июня.

Территорию у воды огородили, на ней построили дом, к реке ведёт небольшой пирс. Ведомство через суд пытается лишить владельца права на этот участок. Иск сейчас рассматривается.

В посёлке Прибрежное часть берега Преголи оказалась в частной собственности, хотя доступ к таким местам должен быть свободным.

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Деятельность правоохранительных органов
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