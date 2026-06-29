На Шенфлизе в Калининграде пристававший к школьницам развратник спровоцировал массовую драку (видео)

В Калининграде мужчина приставал к девочкам-подросткам, чем спровоцировал массовую драку между отдыхающими. Об этом «Клопс» рассказали в ГО и ЧС по Калининграду.
ЧП произошло в воскресенье, 28 июня, около 18:00. Школьницы 12-13 лет пожаловались расположившейся по соседству женщине, что к ним пристаёт «незнакомый дядя». По словам девочек, мужчина щупал их, подныривал и предлагал пойти погулять.
Свидетелем разговора стал отдыхающий из другой компании и, вероятно, решил заступиться за подростков. Мужчины, оба азиатской наружности, принялись драться, к ним бросились другие. В потасовке мелькали светлые и тёмные головы, смуглые, загорелые и ещё бледные спины, вокруг толпились ошарашенные зеваки.
Очевидцы вызвали полицию. Подоспевший экипаж не смог справиться с толпой разгорячённых мужчин. Пришлось вызвать подмогу, приехали ещё две машины. Драку удалось разнять. Сотрудники УМВД задержали семерых нарушителей спокойствия и увезли их для разбирательства в отдел полиции.
Аналогичная ситуация произошла на Пелавском озере в субботу, 27 июня. Компания уроженцев южных республик приставала к девочкам: мужчины хватали их и предлагали непристойности. За школьниц заступились другие отдыхающие. Началась драка, одного из зачинщиков восточной наружности задержала полиция.
Редакция обратилась за комментариями в УМВД по Калининградской области, однако в ведомстве оперативно не смогли прокомментировать ситуацию.
Горожане пожаловались Елене Дятловой, что на озёрах часто видят пьяных отдыхающих. Она заявила, что за этим должна следить полиция. «Клопс» неоднократно писал о беспорядке на водоёмах и отсутствии должного контроля со стороны правоохранительных органов.