В Калининградской области за три дня жары скорую из-за тепловых ударов вызывали 40 раз — минздрав

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С 26 по 28 июня в Калининградской области зафиксировали 40 вызовов скорой из-за тепловых ударов. Об этом региональный минздрав пишет в своём телеграм-канале.

Врачи предупреждают, что в такую погоду резко растёт нагрузка на сердечно-сосудистую систему, а риск перегрева и обезвоживания становится особенно высоким. Самое опасное время — с 11:00 до 16:00. В эти часы лучше оставаться в прохладном помещении или хотя бы держаться в тени.

Медики советуют носить лёгкую свободную одежду из натуральных тканей, не выходить без головного убора и чаще пить воду небольшими порциями. От сладких напитков и алкоголя лучше отказаться — они могут усилить обезвоживание. Тяжёлую, жирную и острую пищу стоит заменить на овощи, фрукты, кисломолочные продукты и рыбу.

Резких перепадов температур тоже лучше избегать. Не стоит сразу после улицы заходить в сильно охлаждённое помещение или принимать холодный душ, поскольку контраст может спровоцировать спазм сосудов. Особенно осторожными нужно быть людям с хроническими заболеваниями, пожилым, беременным и родителям маленьких детей.

Насторожить должны высокая температура, слабость, потеря равновесия, головная боль, тошнота, покраснение кожи, учащённое сердцебиение и сбитое дыхание. При таких симптомах нужно уйти в тень или прохладное помещение, расстегнуть тесную одежду, приложить прохладные компрессы к шее, подмышкам и запястьям, выпить немного воды и вызвать скорую по номерам 103 или 112.