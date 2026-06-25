В Венесуэле произошло сильное землетрясение: россиян призвали собрать тревожную сумку

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В Венесуэле к северо-западу от Каракаса произошло сильное землетрясение. Об этом, ссылаясь на Национальную геологическую службу США, пишет Интерфакс в четверг, 25 июня.

Зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,1 и 7,5 балла. Очаг залегал на глубине около 10 км. Эпицентр находился в 28 км от Монтальбана, неподалёку расположены несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий. Предупреждение о цунами, выпущенное в первые минуты после землетрясения, уже сняли.

Толчки ощущались в Каракасе. По данным СМИ, напуганные жители выбегали из зданий на улицы, а на кадрах из соцсетей видны повреждённые дома. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

После землетрясения МИД РФ обратился к россиянам, находящимся в Венесуэле. Соотечественников призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.

В ведомстве также советуют подготовить небольшую сумку с документами, деньгами, средствами первой помощи, зарядками, питьевой водой и необходимой одеждой. В случае неотложной ситуации можно связаться с посольством России по номеру +58-212-993-45-31.