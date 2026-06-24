16-летнего подростка, который напился с друзьями на Голубых озёрах, хотят поставить на учёт

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В Калининграде решают вопрос о постановке на учёт 16-летнего подростка, которого госпитализировали после пьянки на Голубых озёрах. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 24 июня.

Инцидент произошёл три дня назад в Прибрежном. По данным ведомства, молодой человек напился с друзьями, скорую ему вызвали очевидцы. После госпитализации юношу вместе с матерью вызвали в отдел полиции, на него составили протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

Материалы направили в профильную комиссию, где решат, какие меры принять после инцидента. С парнем также провели профилактическую беседу о недопустимости употребления алкоголя.