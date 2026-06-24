«Она уходила под воду и звала на помощь»: в Зеленоградске отец двоих детей бросился спасать девочку и сам едва не утонул

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В Зеленоградске отец двоих детей бросился спасать тонущую девочку, но сам едва не погиб. Мужчину вытащили на берег очевидцы, спасатели подошли уже после ЧП. Об этом «Клопс» рассказала супруга отдыхающего Светлана.

Днём 24 июня в районе городского пляжа в Зеленоградске было сильное волнение, на побережье подняли жёлтый флаг, предупреждающий об опасных условиях для купания. Несмотря на это, вода была тёплой, и многие заходили в море.

Девочка уходила под воду

По словам Светланы, она отдыхала с мужем Романом, 14-летним сыном и 16-летней дочерью. Семья купалась у самого берега, когда женщина увидела тонущую девочку.

«Она была с мальчиком — им, может, по 11–13 лет. И она стала уходить под воду, кричать: «Помогите! Помогите! Тону!» Вынырнет, крикнет и опять под воду уходит. Так раза три-четыре. Рома был практически рядом с ней. Я говорю, мол, надо помочь. Он к ней поплыл, и в один момент их обоих стало относить течением, они оба не могли выплыть!» — рассказывает Светлана.

К этому времени сама калининградка с детьми была уже почти у берега. Они видели, как мужчину и ребёнка тянет в море. Люди вокруг искали глазами спасателей, но рядом их не заметили.

«Я начала волноваться, дочь запаниковала. За девочкой бросились её друг и ещё какой-то парень, они вытащили её на берег. Потом женщина подходит и видит, что это её дочь спасли! Она к ней кинулась со словами «Ну что, накупалась?» и куда-то увела», — вспоминает собеседница «Клопс».