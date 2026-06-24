В Храброво пассажир из Европы обматерил бортпроводников и так и не увидел Москву

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В аэропорту Храброво полиция сняла с рейса Калининград — Москва 46-летнего пассажира из одного из европейских государств. Об этом пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте сообщает в среду, 24 июня.

По данным ведомства, мужчина ещё до вылета начал конфликтовать с бортпроводниками, громко ругался матом и мешал экипажу. После этого к самолёту вызвали транспортную полицию.

Скандалиста доставили в дежурную часть. На мужчину составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), ему грозит до 15 суток административного ареста.