В Калининграде станция перегрузки отходов на Правой Набережной работала без проекта санитарной зоны

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В Калининграде на станции перегрузки коммунальных отходов на Правой Набережной мусор складировали вне контейнеров и бункеров. Об этом областная природоохранная прокуратура сообщает в среду, 24 июня.

Проверка выявила нарушения в работе ООО «Блеск Профи». У компании также не оказалось проекта санитарно-защитной зоны. Прокуратура внесла представление руководителю организации. После этого замечания начали устранять, а виновных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Ведомство продолжит следить за площадкой.