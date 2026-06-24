«Мама, это папа. Он был пьяный»: 14-летнего сына калининградки зверски избил и едва не задушил бывший муж

Несколько лет назад Марина ушла от мужа после того, как он избил её на глазах у сыновей — сейчас мальчикам 12 и 14 лет. Старший по решению суда последние три года жил с отцом, почти не общаясь с мамой. По её словам, недавний инцидент произошёл на фоне многолетнего спора об опеке и напряжённых отношениях между родителями после развода.

«Сын сам позвонил и сказал, что его избили»

22 июня Марине позвонил старший сын: «Он сказал: «Мам, меня избили, хочу к тебе приехать». Я сразу вызвала такси. Сначала он сказал, что его избили какие-то парни в СНТ, но потом признался: "Мама, это папа. Он был пьяный"», — вспоминает женщина.

Когда Марина увидела сына, она пришла в ужас: у Ивана было синее лицо, уши, шея и грудь в ужасных фиолетово-красных кровоподтёках, всё в ссадинах, разбиты губы.

У него шея распухшая — сплошной синяк, следы удушья были видны.

Чудо, что он выжил», — говорит собеседница «Клопс».

Иван рассказал маме, что отец разрешает ему ездить на мотоцикле: из-за этого и произошёл конфликт. Пьяный мужчина вернулся домой и увидел, что мотоцикла нет — мальчик уехал на нём на рыбалку.

«Он дождался сына, а когда тот вернулся и лёг спать, набросился на него. Во время перепалки он начал его бить, заламывал руки, но Иван вырвался. Тогда отец повалил его на пол и начал душить, навалился на грудь, бил по лицу со словами «такие, как ты, жить не должны, я с тобой ещё могу справиться».

Сын пытался закрывать глаза, будто отключился, но отец был пьяный, в неадеквате, не мог остановиться...

Ребёнок вырвался, а тот ему сказал, типа, вали отсюда, иди к матери. Вот он успел схватить куртку, телефон и зарядку и выбежал через задний двор. Всё. Ни ключи, ничего не взял. Там вокруг дома забор двухметровый. Счастье, что он не убил ребёнка и тот смог убежать», — рассказывает мать.