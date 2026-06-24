В Калининграде осудили 19‑летнего жителя, избившего подростка у дома на Челюскинской

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В Калининграде 19-летний местный житель, избивший 14‑летнего подростка, получил 4 года колонии. Об этом сообщили в пресс‑службе Калининградского областного суда в среду, 24 июня.

5 октября 2025 года у дома на улице Челюскинской между молодыми людьми произошёл конфликт. Используя незначительный повод и действуя из хулиганских побуждений, парень толкнул подростка в грудь, отчего тот упал на землю. После этого калининградец ударил потерпевшего кулаком в лицо. Мальчик получил черепно‑мозговую травму: сотрясение мозга, множественные переломы костей лицевого скелета, перелом основания черепа и кровоподтёки.

В суде обвиняемый признал вину частично. Его действия квалифицировали по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое из хулиганских побуждений»). По приговору суда молодой человек взят под стражу в зале заседаний. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.