В Балтийске спасатели вытащили из моря тонувшую девушку

В Балтийске отдыхающая едва не утонула во время отдыха на море, её вовремя вытащили муниципальные спасатели. Об этом региональное управление МЧС пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 23 июня.
О том, что девушка уходит под воду у пляжа в районе Гвардейского бульвара, в ЕДДС сообщили в 15:30. Спасатели вытащили её на берег, оказали первую помощь и, когда состояние стало стабильным, передали врачам.
В МЧС советуют купаться только на оборудованных пляжах, не заплывать далеко от берега и не игнорировать запрещающие знаки. Если кто-то тонет или человеку нужна помощь, звоните по номерам 101 или 112.
В Калининградской области страховочные буи помогли спасти двух детей. 7-летняя девочка едва не утонула в Синявинском карьере под Янтарным, похожий случай произошёл с мальчиком на Пелавском озере.