За час на Батальной произошло второе ДТП: госпитализировали 10-летнюю девочку

В Калининграде на улице Батальной легковушка сбила 10-летнюю девочку. Об этом «Клопс» рассказали в областном управлении МЧС во вторник, 23 июня.
По предварительной информации, авария произошла около 19:00 во дворе дома №75. Ребёнок получил травмы средней тяжести, школьницу госпитализировали в детскую областную больницу Калининграда. Информация уточняется.
Примерно в 18:00 водитель Kia сбил на зебре женщину 1986 года рождения. По словам очевидцев, пострадавшую увезла машина реанимации с включёнными мигалками.