За час на Батальной произошло второе ДТП: госпитализировали 10-летнюю девочку

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В Калининграде на улице Батальной легковушка сбила 10-летнюю девочку. Об этом «Клопс» рассказали в областном управлении МЧС во вторник, 23 июня.

По предварительной информации, авария произошла около 19:00 во дворе дома №75. Ребёнок получил травмы средней тяжести, школьницу госпитализировали в детскую областную больницу Калининграда. Информация уточняется.