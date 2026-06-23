«Водитель сидел на обочине и переживал»: на Батальной легковушка сбила женщину на зебре — очевидцы

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В Калининграде на улице Батальной машина сбила женщину на пешеходном переходе. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы, информацию подтверждает областная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла во вторник, 23 июня, около 18:00 в районе дома №115. За рулём Kia находился водитель 1982 года рождения, пострадавшая — женщина 1986-го. По словам свидетелей, её увезла реанимация с включёнными мигалками.

За углом стояла машина гаишников. Водитель сидел на обочине очень грустный, явно переживал», — рассказали собеседники «Клопс».