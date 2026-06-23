В Мамоново разъярённый пассажир швырнул камень в лобовое стекло автобуса (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Мамоново пассажир устроил скандал в рейсовом автобусе, вышел на остановке и бросил камень в лобовое стекло. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 23 июня.

С заявлением в полицию обратился водитель. Мужчина рассказал, что один из пассажиров повредил транспорт и убежал. Участковые изучили записи с камер видеонаблюдения и вычислили дебошира. Им оказался 34-летний житель области.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а также арест на срок до трёх месяцев.