«Снилось, что лежит мёртвым недалеко от дома»: в Славском районе близкие полгода ищут загадочно пропавшего мужчину

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В Славском районе родные полгода разыскивают 55-летнего Игоря Алтухова. Ранним утром 8 декабря 2025 года он ушёл из дома, не сказав никому ни слова. Личные вещи мужчины остались в комнате. Сестра пропавшего Наталья рассказала «Клопс» подробности и просит откликнуться всех, кто его видел.

Около 20 лет Игорь жил с гражданской женой в одном из посёлков района. Примерно три года назад у него начались проблемы со здоровьем: мужчина перенёс инсульт и стал терять зрение. После расставания он вернулся к отцу в Пригородное — там его и видели в последний раз.

«Игорь был сильным, крепким мужчиной: работал на заготовке дров, подрабатывал на строительных объектах. Когда начались проблемы со здоровьем, он проходил обследования, в том числе у кардиолога и окулиста. Я иногда помогала ему, ездила с ним в поликлинику. Ему рекомендовали носить очки и наблюдаться у врачей.

Он говорил: когда нагибаюсь, всё расплывается, ничего не вижу.

А прямо и вдаль вижу нормально», — вспоминает собеседница.

Ушёл ночью и пропал

После ухудшения здоровья Игорь некоторое время не трудился. Потом, по словам родственников, пытался найти подработку в Советске, но постоянного дохода у него не было.

«У него был напарник, вместе они ездили из Славска на какой-то объект в Советске. Я уже не помню точно, что они там делали, но Игорь потом сказал, что ему не заплатили», — говорит сестра.

За несколько недель до исчезновения родные помогли Игорю подобрать и купить очки. После этого, рассказывает Наталья, он почувствовал себя лучше и даже собирался снова выходить на подработки.

«Он был доволен, говорил, что теперь в этих очках очень хорошо всё видит», — отметила она.

8 декабря отец проснулся около 04:00 и увидел, что постель Игоря пуста. Вечером мужчина был дома, вся семья ложилась спать вместе. Сначала отец решил, что сын рано уехал на подработку, но ни в тот день, ни на следующий Игорь не вернулся. Близких насторожило, что дома остались телефон, документы и очки.

«Я смотрела его телефон, нашла объявления о работе. В том числе, как я поняла, он обзванивал фермы в Калининградской области. Но по тем номерам, которые были у него, мне ответили, что такого человека у них нет», — рассказывает Наталья.

Видела дурной сон

Женщина говорит, что обзвонила всех знакомых брата и людей, с которыми он ездил на подработки. Никто не видел Игоря в последнее время. Несколько раз Наталье снился страшный сон: будто брат лежит мёртвый в канаве недалеко от дома.

«Мы уже несколько раз прошли вдоль и поперёк все ближайшие канавы. Ждали, когда сойдёт снег, и продолжали искать, но всё тщетно», — сокрушается она.

Семья сразу обратилась в полицию. По словам Натальи, родных заверяли, что проверили возможные места, где мог находиться Игорь или куда он мог уехать на подработку. Позже близким сообщили, что материалы передали в Следственный комитет. О ходе проверки, говорит сестра пропавшего, им ничего не рассказывали.

«Сейчас, после исчезновения Игоря, состояние отца значительно ухудшилось. Я вожу его на обследования, судя по симптомам, у него может быть онкология. Он очень переживает из-за пропавшего сына», — говорит собеседница «Клопс».

Из особых примет у Игоря — татуировка в виде короны на плече. Наталья надеется, что брат жив.