14:58

Под Зеленоградском велосипедистка не разъехалась с машиной на узкой дороге, упала в канаву и сломала ногу

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Под Зеленоградском 57-летняя велосипедистка упала в придорожную канаву и сломала ногу. Об этом «Клопс» рассказали источники в экстренных службах региона. 

Несчастный случай произошёл вечером в понедельник, 22 июня, в одном из СНТ Зеленоградского района. Местная жительница ехала на велосипеде по узкой дороге, где не смогла разъехаться с автомобилем. В результате велосипедистка упала в сухую канаву. 

На помощь пострадавшей выехали скорая помощь и спасатели. Прямо в канаве медики оказали ей первую помощь, зафиксировали конечность — женщине диагностировали открытый перелом ноги. Спасатели вытащили пострадавшую и уложили в карету скорой. Пациентку доставили в больницу, где она сейчас проходит лечение, её состояние — средней степени тяжести. 

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