Права купил, а границу — нет: двое ностальгирующих немцев попались с поддельными документами по дороге в Калининград

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На погранпереходе Багратионовск — Безледы задержали 35-летнюю женщину, которая пыталась въехать в Калининградскую область по поддельному водительскому удостоверению. Об этом сообщили в Варминско-Мазурском отделе пограничной стражи Польши. в понедельник, 22 июня.

Туристка, у которой помимо немецкого был ещё и российский паспорт, призналась, что приобрела документы за 1 500 евро в ФРГ.

Аналогичный случай произошёл на автомобильном пункте пропуска Мамоново II — Гжехотки. 38-летний гражданин Германии, рождённый в России, предъявил для проверки поддельные итальянские права.

После того, как путешественники признали свою вину и заплатили штраф в 8 тыс. злотых (159 тыс. рублей), им разрешили въезд в Россию, но только в качестве пассажиров.