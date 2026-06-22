В Калининграде семейство пчёл поселилось в пустующем скворечнике на школьном дворе

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В микрорайоне Чкаловск на территории школы №11 поселилось семейство пчёл — они обосновались в пустующем скворечнике и беспокоили людей. Об этом «Клопс» рассказали в ГО и ЧС Калининграда.

22 июня руководство учреждения обратилось к спасателям за помощью. Рой насекомых доставлял неудобства взрослым и детям, которые боялись быть искусаны. Специалисты приехали на вызов, закрыли отверстие в улей, сняли его и передали пчеловодам. Пасечники пообещали бережно относиться к насекомым и поселить их загородом.