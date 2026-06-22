В Зеленоградске спасатели помогли старушке, которая выносила мусор и случайно выбросила ключи

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В Зеленоградске спасатели помогли вернуться домой старушке, которая выносила мусор и случайно выкинула ключи от квартиры. Об этом «Клопс» рассказали знакомые с ситуацией источники.

Вечером в воскресенье, 21 июня, 77-летняя жительница двухэтажного дома оказалась в затруднительном положении. Растерянная пенсионерка пошла в полицию, где рассказала о проблеме, добавив, что у неё включена плита.

Правоохранители обратились за помощью к спасателям. На место приехали сотрудники МЧС, которые воспользовались раздвижной приставной лестницей. Отважная бабушка предложила им не беспокоиться и была готова сама вскарабкаться к себе на балкон, но спасатели решили не рисковать здоровьем пенсионерки. Один из них забрался на лоджию, прошёл в квартиру и впустил пожилую хозяйку вместе с участковым.