Экс-министру молодёжной политики Калининградской области Анне Мусевич снова продлили домашний арест

Бывшая глава регионального министерства молодёжной политики Анна Мусевич останется под домашним арестом ещё на два месяца. Об этом пресс-служба Калининградского областного суда пишет в своём канале на платформе Макс в понедельник, 22 июня.
Экс-чиновницу обвиняют в мошенничестве при благоустройстве Молодёжного образовательно-досугового центра в посёлке Донское. Мера пресечения действует с 16 апреля, прежний срок истекал 23 июня.
Центральный районный суд продлил домашний арест до 24 августа 2026 года. Все запреты сохранили: Мусевич нельзя общаться с подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями и другими участниками дела, отправлять и получать письма, пользоваться средствами связи и интернетом. Постановление ещё не вступило в законную силу.
Анну Мусевич задержали 27 февраля 2026 года. Экс-министра и ещё двух человек обвиняют в хищении части субсидии Росмолодёжи на центр в Донском — дело расследуют по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, при закупке мебели в документах завысили цену на 9 511 898 рублей, а разницу троица забрала себе. Общая сумма контракта составляла 42 127 460 рублей.