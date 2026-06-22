Экс-министру молодёжной политики Калининградской области Анне Мусевич снова продлили домашний арест

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Бывшая глава регионального министерства молодёжной политики Анна Мусевич останется под домашним арестом ещё на два месяца. Об этом пресс-служба Калининградского областного суда пишет в своём канале на платформе Макс в понедельник, 22 июня.

Экс-чиновницу обвиняют в мошенничестве при благоустройстве Молодёжного образовательно-досугового центра в посёлке Донское. Мера пресечения действует с 16 апреля, прежний срок истекал 23 июня.

Центральный районный суд продлил домашний арест до 24 августа 2026 года. Все запреты сохранили: Мусевич нельзя общаться с подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями и другими участниками дела, отправлять и получать письма, пользоваться средствами связи и интернетом. Постановление ещё не вступило в законную силу.