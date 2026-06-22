«Спасатели смотрят за детьми, а мамаши стоят с пивом»: увиденное на Шенфлизе возмутило калининградок (видео)

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Ссылка Взрослые выпивают рядом с маленькими детьми. Фото: очевидец Ирина

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Ссылка В минувшие выходные озеро Шенфлиз, которое стало привычным местом летнего отдыха калининградцев, неприятно удивило двух мам: повсюду был мусор, толпы пьяных подростков и взрослых, берег зарос травой и кустарниками. Ирина и Наталья (имена изменены) поделились впечатлениями с «Клопс». «Я в субботу была на озере с детьми. Мы туда ездим регулярно каждый год. Увидела там кошмар, просто помойку. Спасатели смотрят за детьми, а их мамаши рядом стоят со стаканами пива», — рассказывает Ирина.

Неподалёку от неё отдыхала женщина с маленькой девочкой. Так напилась, что качалась из стороны в сторону. «Вот она заходит в озеро с малышкой и еле на ногах стоит — наверное, отлить выпитое пиво под предлогом искупать девочку, которая орёт: «Мама, пошли домой!» Просто дичь там происходит», — возмущается Ирина. Калининградка считает, что ситуация может быть опасной: «Дети в воде, спасатель вокруг плавает, в свисток свистит. А родители в открытую пьют. Из бутылок, из стаканов, кто во что горазд. А потом будем читать в новостях: там утонул ребёнок, тут утонул. Лето только начинается, хоть бы приезжали туда полицейские, штрафовали, чтобы такого безобразия не было», — предлагает собеседница «Клопс».

Ещё одна калининградка, Наталья, придерживается такого же мнения. Женщину поразило, что у воды очень много школьников с алкоголем. Дети ругаются матом, ведут себя вызывающе. «Жара неимоверная. Девочки лет 11 на вид — худенькие, маленькие, с огромными ресницами наклеенными, с ногтищами жуткими сидят в пыли у дороги. Одна пиво сосёт из горлышка, другая вейпом дымит. Нужно чтобы полиция какие-то рейды делала, следила за состоянием детей», — говорит Наталья.

Взрослых с пивом не смущают окружающие. Фото: очевидец Ирина

Ирина добавила, что территория неухоженная, на пляже не хватает скамеек. Год или два назад женщина обращалась с этим вопросом в администрацию города, и её заверили, что лавочки будут. «Скамейки так и не появились, фактически ограничилась появлением одной кабинки для переодевания», — сокрушается собеседница «Клопс».

Что говорят спасатели? В ГО и ЧС Калининграда подтвердили, что спасателям поступали просьбы, связанные с установкой скамеек. Этот вопрос поднимался в администрации города. «Мы пошли навстречу горожанам и убрали в сторону модуль спасательного поста, выделив под отдых большую часть территории, — пояснил руководитель поисково-спасательной службы ГО и ЧС Калининграда Вячеслав Патракеев. — Теперь на этом месте большая песчаная полянка для отдыха, где есть и солнце, и тенёк. Рядом установлена кабинка для переодевания. Траву и кусты выкашивали в мае, но, конечно, это нужно делать регулярно. Что касается установки скамеек и другого благоустройства, то это относится к ведению городской администрации. Наказывать за употребление в общественных местах спиртных напитков спасатели не имеют права — решение этого вопроса относится к ведению полиции». Редакция обратилась в УМВД по Калининградской области с просьбой пояснить, как обстоят дела с распитием спиртного на этом и других водоёмах Калининграда, проводят ли полицейские рейды в местах массового отдыха и что грозит выпивохам.

Что говорят в мэрии? В пресс-службе администрации Калининграда подтвердили, что на берегу озера Шенфлиз собирались установить лавочки, но добавили, что в 2026 году «масштабное благоустройство не запланировано». Что конкретно под этим подразумевают власти, оперативно выяснить не удалось.