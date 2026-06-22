На федеральной трассе Калининград — Нестеров столкнулись легковушки: пострадали девочка и женщина

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На федеральной трассе А229 столкнулись Hyundai и две Škoda, травмы получили 13-летняя школьница и 35-летняя женщина. Об этом областная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в понедельник, 22 июня.

Авария произошла накануне около 18:00 на 122 км трассы Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой. 21-летний водитель Hyundai поворачивал налево на нерегулируемом перекрёстке и не уступил машине, ехавшей навстречу прямо.

После столкновения «чеха» отбросило на другой автомобиль той же марки — эта машина выезжала со второстепенной дороги. Пострадали две пассажирки второго авто. Инспекторы проводят проверку и устанавливают причины ДТП.