В Калининграде мастер повредил руку на стройке многоэтажки и потребовал с босса 400 тысяч рублей

В Калининграде мастер повредил руку на стройке многоквартирного дома на улице Линейной. Об этом пресс-служба областной прокуратуры сообщает в понедельник, 22 июня.
Мужчина работал у индивидуального предпринимателя. В марте 2025 года он получил травму, которую оценили как лёгкий вред здоровью. Надзорное ведомство подало иск к бизнесмену: с него хотят взыскать 400 тысяч рублей компенсации морального вреда. Заявление пока рассматривает суд.
В Калининграде 49-летний сварщик сорвался с высоты около пяти метров на стройке. После падения мужчина получил серьёзные травмы и не мог двигать ногами.