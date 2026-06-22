Под Янтарным 7-летнюю девочку спас страховочный буёк, не дав уйти на дно Синявинского карьера

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В Синявинском карьере под Янтарным едва не утонули 7-летняя девочка и маленький мальчик. Об этом «Клопс» рассказали отдыхающие в тот день на водоёме очевидцы.

Уже с утра в воскресенье, 21 июня, на небольшом пляже толпился народ. Около 10:30 в стороне от детской зоны, напротив спасательной вышки, обосновалась мама с двумя сыновьями-близнецами. Малышам на вид было около двух лет.

«Один из мальчиков зашёл в воду по шею, буквально шаг — и он бы ушёл под воду. Мальчишку успела схватить женщина-спасатель, которая работала на берегу. Мама мальчиков отпустила детей за пределами детской огороженной зоны, а потом ещё ругалась со спасателями: мол, у вас тут ничего не оборудовано, хотя там стоит указатель, где нужно купаться малышам», — рассказал собеседник «Клопс», отдыхавший неподалёку и наблюдавший за этой картиной.

Через несколько часов на дно едва не ушла семилетняя девочка. Мать даже не поняла, что дочь оказалась в опасности. Женщина отдыхала на берегу с компанией и ещё с одним ребёнком. Судя по всему, семья не местная.

Как рассказывают очевидцы, спасатель закрепила девочке на теле страховочный оранжевый буёк. «Там всем детям предлагают купаться с такими надувными буйками, его привязывают к телу. Но не все дети и родители соглашаются. Девочка зашла за детскую зону и оказалась на краю обрыва. Видимо, она оступилась — там резкая глубина — не нашла под ногами дно, стала барахтаться, размахивать руками и кричать. Потом скрылась под водой. На помощь ей бросились очевидцы и спасатель. Благодаря этому буйку она не ушла на глубину. Девочка была очень испугана, в панике, но воды нахлебаться не успела. Её успокаивали, мама говорила: «Ну что ты испугалась? Ты, наверное, ножкой в ямку попала"», — рассказала свидетельница ЧП, возмутившись беспечностью взрослых.