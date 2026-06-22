В Калининграде самокатчик сбил велосипедистку и поспешил скрыться (видео)

ДТП произошло накануне около 14:00 на Парковой, в районе дома № 1 на улице 1-я Линия СНТ «Космос». Мужчина ехал со стороны Камской к Калининградскому шоссе и столкнулся с женщиной, которая двигалась в том же направлении на велосипеде. Пострадавшая получила травмы.

Госавтоинспекция просит очевидцев откликнуться и передать информацию в отдельный батальон ДПС. Телефоны: 552-511 — дежурная часть, 552-526 — отделение розыска.