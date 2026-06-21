В Гвардейском районе 22-летний водитель пытался обогнать грузовик и вылетел с дороги

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В районе пос. Дальнее Гвардейского района 22-летний водитель Volkswagen в запрещённом для обгона месте выехал на встречку, чтобы опередить грузовик MAN, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Об это сообщили в региональной Госавтоинспекции в воскресенье, 21 июня.

ДТП произошло в 13:27. В результате аварии 18-летняя пассажирка легковушки получила травмы, девушку доставили в больницу. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.