В Калининграде парень полез на дерево спасать котёнка и сам застрял на высоте (видео)

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В Калининграде молодой человек забрался на тополь за котёнком, но спуститься самостоятельно уже не смог. Об этом очевидица Жанна рассказала «Клопс» в воскресенье, 21 июня.

Всё произошло накануне вечером в конце Ленинского проспекта, в районе дома № 100. По словам местных жителей, жалобный писк котёнка слышали уже несколько дней. Люди сначала позвонили в экстренные службы, но им ответили, что такими вызовами не занимаются. Тогда на тополь полез прохожий. С земли ему подсказывали, как добраться до животного. Едва не сорвавшись на высоте, парень понял, что застрял.

После этого очевидцы снова набрали экстренные службы и сообщили, что теперь на дереве сидят двое: котёнок и человек. Примерно через 20 минут приехали сотрудники МЧС.

«На этом всё. Сказали, что животное само спустится. Я попыталась объяснить, что вряд ли, ведь он там четыре дня сидит. Спросили, мол, откуда мы это знаем? А нам люди рассказали, которые живут здесь и видят всё с балкона», — рассказывает калининградка.

В управлении регионального МЧС подтвердили, что вызовы действительно поступали. Специалисты приставили к дереву лестницу и помогли юноше спуститься. Котёнка снимать не стали: в ведомстве пояснили, что на вызов приехали пожарные, а животных с высоты снимают спасатели. Удалось ли позже помочь ему, «Клопс» уточняет.