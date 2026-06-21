«Аж мурашки по коже»: в центре Гурьевска бесхозный рюкзак переполошил прохожих и полицию

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В Гурьевске прохожих и водителей встревожил зелёный рюкзак, оставленный неизвестными на разделительной полосе. Об этом очевидцы сообщили «Клопс» в воскресенье, 21 июня.

Рюкзак заметили на улице Советской, в районе дома № 39А. Из-за подозрительной находки вызвали экстренные службы, на место приехали полицейские. Участок оцепили, людей просили не приближаться.

Даже подойти нельзя, аж мурашки по коже! Силовики прямо говорили: лучше не подходите», — рассказала собеседница «Клопс».

Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, сигнал о предмете поступил утром. Сотрудники ведомства приехали в течение пяти минут. После проверки выяснилось, что рюкзак пустой и угрозы не представляет.