«Аж мурашки по коже»: в центре Гурьевска бесхозный рюкзак переполошил прохожих и полицию

В Гурьевске прохожих и водителей встревожил зелёный рюкзак, оставленный неизвестными на разделительной полосе. Об этом очевидцы сообщили «Клопс» в воскресенье, 21 июня.
Рюкзак заметили на улице Советской, в районе дома № 39А. Из-за подозрительной находки вызвали экстренные службы, на место приехали полицейские. Участок оцепили, людей просили не приближаться.
Даже подойти нельзя, аж мурашки по коже! Силовики прямо говорили: лучше не подходите», — рассказала собеседница «Клопс».
Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, сигнал о предмете поступил утром. Сотрудники ведомства приехали в течение пяти минут. После проверки выяснилось, что рюкзак пустой и угрозы не представляет.
В Калининграде жильцов 14-этажного дома на Московском проспекте перепугала сумка, брошенная во дворе. Полицию вызывал школьник.