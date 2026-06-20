В Светлом утонул 69‑летний мужчина: следователи выясняют обстоятельства

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В Светлом проводят проверку по факту гибели местного жителя, утонувшего в Приморской бухте Калининградского залива. Об этом сообщили в региональном СКР.

Трагедия произошла 20 июня. По предварительным данным, 69‑летний калининградец отдыхал у залива с товарищем, затем отправился купаться и не вернулся. Его тело на берег вытащил друг. Во время осмотра места происшествия следователи не обнаружили видимых повреждений, которые могли бы указывать на насильственный характер смерти. Для установления точной причины назначена судебно‑медицинская экспертиза.

Следователи выясняют все детали случившегося.