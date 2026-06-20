Мошенники выманили у 60‑летнего калининградца более 6 млн рублей под видом инвестиций

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В Калининграде у 60‑летнего местного жителя мошенники похитили свыше 6 млн рублей. Обман раскрылся после того, как мужчина попытался вывести «заработанные» средства, сообщает пресс‑служба регионального УМВД.

Как установили полицейские, злоумышленники связались с мужчиной через мессенджер, представившись сотрудниками инвестиционной платформы. Они убеждали его вложить деньги в биржевые активы, обещая высокий доход. Для этого потерпевший переводил крупные суммы на подконтрольные аферистам счета, а часть наличных передал курьеру. Чтобы создать иллюзию успешных инвестиций, мошенники использовали специальное приложение, где отображался фиктивный рост прибыли. Когда мужчина попытался вывести деньги, «консультанты» перестали выходить на связь. Ущерб превысил 6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).