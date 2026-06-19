Спор из-за женщины: житель Озёрска избил соперника кружкой

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В Озёрске ссора между знакомыми в доме общей приятельницы закончилась визитом в больницу и возбуждением уголовного дела. Об этом сообщили в пресс‑службе регионального УМВД.

В отделение полиции по Озерскому округу обратился житель посёлка Новостроево. Мужчина рассказал, что его избили. Правоохранители установили, что конфликт произошёл в гостях у общей знакомой. Между мужчинами вспыхнула ссора из‑за дамы сердца. 51‑летний местный житель схватил стеклянную кружку и трижды ударил ею соперника по голове.

Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали ушибленные раны головы. Травмы квалифицированы как лёгкий вред здоровью.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.