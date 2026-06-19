Подобрал и пользовался: жителя Светлогорска задержали за кражу телефона туристки

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В Светлогорске 48-летнго местного жителя задержали по подозрению в краже телефона туристки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 55‑летняя туристка из Ростовской области, приехавшая на отдых в Светлогорск. Она сообщила о краже смартфона стоимостью 70 тысяч рублей. Женщина случайно выронила устройство и не заметила пропажи. Смартфон, оставшийся без присмотра, нашёл мужчина в одной из гостиниц. Вместо того чтобы попытаться вернуть находку владельцу или обратиться в полицию, он забрал телефон себе и начал пользоваться им.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемого. Похищенный гаджет изъяли и вернут законной владелице. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В полиции напомнили: находка чужого имущества не даёт права распоряжаться им. Обнаружив потерянную вещь, следует попытаться вернуть её владельцу или сообщить о находке в правоохранительные органы.