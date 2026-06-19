В Калининграде передали в суд дело прораба, из‑за халатности которого рабочий упал с пятиметровой высоты

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Прокуратура Московского района Калининграда направила в суд уголовное дело в отношении 50‑летнего прораба ООО «СК "Мостотрест"». Об этом сообщили в пресс‑службе ведомства в пятницу, 19 июня.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при строительных работах, повлёкшем по неосторожности тяжкий вред здоровью»). По версии следствия, 19 января 2026 года прораб, отвечавший за соблюдение техники безопасности при работе на высоте, не выдал электрогазосварщику необходимые средства индивидуальной защиты, включая страховочную привязь.

Во время демонтажа металлических ограждений на объекте «Реконструкция разводного моста через реку Преголь» 50‑летний рабочий упал примерно с пятиметровой высоты. Он получил переломы и другие травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.