В Краснознаменском районе пенсионеру вернули деньги, украденные интернет-мошенником

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Суд обязал жителя Санкт‑Петербурга вернуть 55 тысяч рублей пенсионеру из Краснознаменского района, который пострадал от интернет‑мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в четверг, 18 июня.

Житель района заказал в интернете двигатель для автомобиля и перевёл продавцу 55 тысяч рублей. Однако товар так и не получил. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что деньги ушли на счёт жителя Санкт‑Петербурга.

Прокуратура подала иск в интересах пострадавшего. Суд пришёл к выводу, что полученные средства являются неосновательным обогащением, и обязал владельца счёта вернуть деньги пенсионеру в полном объёме. Исполнение решения взято на контроль.