Жителя Полесска, который избил знакомую молотком за отказ от интима, приговорили к 11 годам колонии

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В Полесске 37-летнего местного жителя приговорили к лишению свободы за сексуальное насилие над знакомой и покушение на убийство. Об этом пресс-служба Калининградского областного суда сообщает в четверг, 18 июня.

Суд установил, что вечером 15 марта 2025 года мужчина находился со знакомой в квартире одного из домов на улице Суворова. Он удерживал женщину за волосы, бил и угрожал убить в случае сопротивления. Когда потерпевшая отказалась продолжать выполнять требования, агрессор нанёс ей множественные удары по голове и телу, в том числе молотком. Пострадавшая выжила, потому что ей вовремя оказали медицинскую помощь.

Нападавший частично признал вину в покушении на убийство и заявил, что не помнит происходящего. Его действия квалифицировали по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Полесский районный суд назначил мужчине 11 лет колонии. В пользу потерпевшей взыскали 1,5 млн рублей компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.