«Вижу нападки общества, но верю в милосердие»: мама из Советска просит помощи для спасения сына, выпавшего из окна

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Ссылка Фото: Александр Подгорчук / архив «Клопс»

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Ссылка В Советске пятилетний мальчик выпал из окна квартиры. Ребёнка экстренно доставили в Детскую областную больницу. Врачи говорят, что помощь мальчику могут оказать только в федеральном медицинском центре Санкт-Петербурга, а пока ребёнок находится в Калининграде. Об этом «Клопс» рассказала сама Анастасия. У Павлика диагноз СДВГ, задержка речевого развития, он наблюдается у специалистов. Анастасия говорит, что сын очень активный и подвижный. Мама постоянно держит его под контролем, старается не выпускать из виду. Для безопасности Павлика женщина даже срезала газовую трубу и поменяла газовую плиту на индукционную. Но в этот раз всё произошло очень быстро. «Корю себя, что отвлеклась на разговор по телефону» 11 июня сын смотрел мультфильмы в детской комнате. «У нас трёхкомнатная квартира, мы были дома вдвоём. Я возилась на кухне и периодически заходила к сыну в комнату, — рассказывает мама мальчика. — Я всегда контролировала Павлика, всегда была рядом. Сейчас у нас ремонтируют дорогу под домом, нагнали спецтехнику: я предполагаю, что ему было интересно на неё смотреть. По второму образованию я инженер и раньше рассказывала ему про тракторы, экскаваторы — у самой работа связана со стройкой». Вечером женщине позвонила позвонила подруга, они общались около 10 минут. Я не знаю, как так произошло, я очень себя корю, что отвлеклась на этот разговор!», — сокрушается мама. Когда в дверь постучали и сообщили о случившемся, женщина выбежала на улицу буквально босиком.



«Сынок был в сознании, лежал на траве. Рядом находились люди. Сын говорил: «Мамочка, мне больно, ножка болит». Внешне я никаких серьёзных травм не увидела, но поняла, что, скорее всего, перелом ноги — что-то серьёзное. Люди вызвали скорую, я пулей рванула домой, натянула штаны, куртку, схватила сумку с документами и на скорой поехала в больницу», — рассказала Анастасия.

Фото: Александр Подгорчук / архив «Клопс»

Мучился и плакал В больнице ребёнка увезли, а безутешная мать несколько часов ждала в приёмном покое вестей от медиков. «Около двух ночи мне сказали: сын стабилен, у него перелом ноги. Меня к нему не пустили, отправили домой, сказали приезжать на другой день», — вспоминает Анастасия. В субботу женщина дала показания сотрудникам ПДН и следователю СК. В этот же день она легла в больницу вместе с Павликом: его уже перевели из реанимации в палату. «12 июня, лечащий врач сказал мне, что у Павлика перелом бедра и его нужно перевозить в Санкт-Петербург в институт имени Турнера. Выписки и справки на тот момент мне не показали. Паше наложили гипс от пятки до бедра. У него были постоянные боли, он мучился, плакал. Двигаться ему нельзя, и я боялась отойти от него. Паше было всё хуже и хуже. В воскресенье мне сказали, что перелом сложный, оскольчатый», — говорит мама, показывая медицинские документы.

Скриншот переводного эпикриза

Стоимость перелёта неподъёмная В понедельник, 15 июня, врачи провели телемост и начали решать вопрос о переводе ребёнка в специализированную клинику. Мальчика планируют направить в Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге. «Мне дали список документов, которые нужно было получить в Советске. Я попросила коллег и друзей мне помочь, задействовала несколько человек. Они сходили ко мне домой, собрали часть справок, привезли мне то, что требовали в больнице, но оказалось, что это не всё», — рассказывает Анастасия. 17 июня мама заполнила бумаги на транспортировку, но не объяснили, как она будет проходить. Анастасия полагает, что для перелёта ребёнку необходимы особые условия — носилки, горизонтальное положение. Она связалась с авиакомпанией, сама всё выяснила и забронировала билеты, но их стоимость оказалась для семьи неподъёмной.



«Сейчас только перелёт для нас двоих в одну сторону обойдётся в 115 547 рублей: перевозка ребёнка — 109 тысяч, а мой билет как сопровождающей стоит порядка 7 тысяч. Только сегодня я узнала, что вопрос с транспортировкой ложится на мои плечи. Мне даже страшно подумать о расходах на проживание, обратную дорогу... Приходится обращаться за помощью к родственникам, друзьям и знакомым, потому что такие деньги быстро найти невозможно. Стоимость забронированных билетов может меняться, и я боюсь, что она ещё вырастет», — говорит мать ребёнка, добавляя, что перелёт планируется на понедельник, 22 июня. Ипотека и тяжёлый развод Финансовое положение их маленькой семьи тяжёлое. Анастасия в разводе. Квартиру, в которой произошло ЧП с сыном, она купила в ипотеку и сама выплачивает кредит. У меня сейчас очень тяжёлая ситуация — беда с сыном, тяжёлый развод, каждая копейка на счету. Я вижу нападки общества. Люди, которые не знают меня и мою ситуацию, говорят ужасные вещи, обвиняя во всех смертных грехах, в том, что я плохая мать... Я последние годы сама справлялась с трудностями, но сейчас я решилась рассказать об этом ради спасения сына с верой в милосердие и простое человеческое понимание». Мама Павлика надеется как можно быстрее попасть в федеральный центр, чтобы мальчик получил необходимую помощь и восстановление прошло без осложнений.

Желающие оказать семье помощь, могут перевести деньги на Сбербанк по ссылке или воспользоваться QR-кодом.

Что говорят в минздраве Команда врачей Детской областной больницы делает всё возможное для помощи маленькому пациенту. Благодаря проведённому телемосту с институтом Турнера удалось договориться о приёме ребёнка и проведении необходимой операции. Сейчас доктора завершили подготовку всех документов для перевода мальчика в институт и ожидают от семьи информации о дате и номере рейса. Как только эти данные получат, будет организована встреча в аэропорту Санкт-Петербурга: бригаду скорой помощи подготовят к приёму мальчика и мамы, чтобы сразу доставить их в медучреждение. По окончании лечения мама ребёнка сможет возместить часть средств на перевозку сына.