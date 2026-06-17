Против водителя, насмерть сбившего пенсионера в посёлке под Калининградом, возбудили дело

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Против 68-летнего жителя Зеленоградска, который на Hyundai насмерть сбил пешехода в посёлке Петрово, возбудили уголовное дело. Об этом пресс-служба регионального УМВД сообщает в среду, 17 июня.

Авария произошла на улице Советской. Мужчина ехал в сторону Холмогоровки и на нерегулируемом перекрёстке сбил 85-летнего пешехода, который переходил дорогу не по зебре. От тяжёлых травм пенсионер скончался на месте до приезда скорой помощи.

Действия автомобилиста квалифицировали по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.