В двух районах Калининградской области нашли 42 авиабомбы времён войны (фото, видео)

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В Калининградской области пиротехники эвакуировали и уничтожили 42 авиабомбы, найденные в Черняховском и Нестеровском округах. Об этом региональное управление МЧС пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 17 июня.

В карьере в районе посёлка Ново-Каменское обнаружили 41 кумулятивную авиационную бомбу весом по 4 кг каждая. Ещё один фугасный боеприпас массой 50 кг нашли возле Знаменки во время сельхозработ. Всё вывезли и уничтожили на полигоне.

С начала 2026 года в регионе обнаружено и уничтожено 19 751 взрывоопасных предметов, в том числе 87 авиабомб», — добавили в ведомстве.