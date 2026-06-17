Житель Сельмы позвал в гости приятеля и получил восемь ударов по голове: наутро мужчина скончался в больнице

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В Калининграде 59-летний житель Сельмы попал в больницу после ссоры на домашней вечеринке. Об этом региональный СК пишет в своём телеграм-канале в среду, 17 июня.

Всё произошло вечером 14 июня в доме на улице Генерала Челнокова. В квартире собралась компания, среди гостей был 31-летний житель Гурьевского района. По данным следствия, во время застолья между ним и хозяином квартиры произошёл конфликт. Последний получил не менее восьми ударов кулаком по голове.

Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, на следующее утро он умер, несмотря на помощь врачей. Против жителя области возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Подозреваемого задержали и допросили, ему предъявили обвинение. Суд отправил мужчину под стражу. По делу назначены экспертизы, следователи допрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства произошедшего.