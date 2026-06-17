Хотели продать по частям: в Зеленоградске задержали криминальный дуэт, укравший скутер за 200 тысяч

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Полиция Зеленоградска задержала двоих местных жителей, которые разобрали и пытались продать по запчастям похищенный скутер стоимостью 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс‑служба регионального УМВД.

С заявлением о пропаже транспорта в отдел обратилась местная жительница. Она хранила скутер в металлическом контейнере на территории частного дома. По данным полиции, 18‑летний и 20‑летний злоумышленники знали, что у женщины есть дорогой скутер, и решили украсть его для дальнейшей перепродажи. Похитив транспорт, они разобрали его на запчасти и планировали сбыть.

Оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело по пп. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Похищенное имущество изъято и будет возвращено владелице.