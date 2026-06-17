В Светлогорске мошенники похитили у пенсионера более 6 млн рублей под видом «проверки денег на подлинность»

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69‑летний житель Светлогорска лишился более 6 млн рублей после того, как поверил лжесотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс‑служба регионального УМВД.

По данным полиции, мужчине позвонил неизвестный в мессенджере и представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил пенсионера, что его сбережения нужно срочно «проверить на подлинность» и обеспечить их сохранность. Под давлением легенды мужчина снял со счёта все накопления и передал их курьеру, который действовал в интересах мошенников. В итоге потерпевший отдал наличными более 6 млн рублей.

По факту случившегося следователь возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сотрудники полиции проводят работы, чтобы установить личности причастных и задержать их.