В Калининграде машина влетела в стену гаража, сидевшая за рулём девушка скончалась

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В Калининграде машина марки Baic влетела в стену гаража, сидевшая за рулём 23-летняя девушка скончалась. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в среду, 17 июня, в 3:00, в районе дома №3-3а на ул. Магнитогорской. Автомобиль съехал с дороги «с последующим наездом на бордюрный камень тротуара и стеной гаража». Водитель скончалась до приезда скорой.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщили в МЧС региона, на место аварии выезжали спасатели, которые деблокировали тело женщины из покорёженного автомобиля и передали сотрудникам полиции. К работам привлекли 8 человек личного состава и 2 спецавтомобиля.