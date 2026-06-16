Калининградец, выпавший из окна дома на Павлика Морозова, скончался в больнице: появились подробности трагедии

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Калининградец, выпавший 11 июня из окна дома на улице Павлика Морозова, скончался в больнице в тот же день. «Клопс» выяснил новые подробности происшествия.

Парень упал на кирпичный козырёк высотки. Хлопок услышал школьник, который живёт на втором этаже: окна его квартиры выходят на навес. Мальчик позвал бабушку, она вызвала 112 и пыталась поддерживать пострадавшего до приезда спасателей и медиков. Поначалу молодой человек был в сознании, но говорить не мог. Спасатели сняли его на жёстких носилках и передали медикам.

В больнице пациент умер от сочетанной травмы тела, характерной для падения с высоты. Сначала в ГУ МЧС сообщили, что пострадавший несовершеннолетний, позднее выяснилось: ему был 21 год. Юноша учился в морском колледже и недавно вернулся из рейса. Калининградец жил один, дверь квартиры была закрыта изнутри.

По предварительным данным, это был несчастный случай: молодой человек курил, сидя на подоконнике, потерял равновесие и выпал. В региональном СКР пояснили, что по факту случившегося проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Предварительно установлено, что смерть юноши не носит криминального характера.