В Балтийске председатель СНТ устроил разнос в общем чате и поплатился рублём

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В Балтийске председателя СНТ оштрафовали за оскорбление участника общего чата товарищества. Об этом региональная прокуратура пишет в своём телеграм-канале во вторник, 16 июня.

Инцидент произошёл в феврале 2026 года в чате садоводов, где состояли 124 человека. Один из дачников пожаловался на ограничение проезда по территории товарищества, а в ответ получил оскорбительные слова и выражения. После проверки прокуратуры материалы рассмотрел суд. Главу СНТ привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ и заставили заплатить 7 тысяч рублей.