В аварии на Черняховского, из-за которой встали трамваи, пострадала пассажирка легковушки

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде в аварии на улице Черняховского пострадала пассажирка легковушки. Об этом областная Госавтоинспекция пишет в своей группе «ВКонтакте» во вторник, 16 июня.

По уточнённым данным, автобус маршрута №19 столкнулся с машиной в 11:20. Травмы получила женщина 1965 года рождения, её увезли в больницу. На месте работают инспекторы, устанавливаются все причины ДТП.