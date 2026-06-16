На Черняховского автобус перегородил пути после ДТП: трамваи №3 и №5 пустили в объезд

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В Калининграде после аварии на Черняховского автобус маршрута №19 перегородил трамвайные пути возле ТЦ «Кловер». Об этом «Клопс» рассказали очевидцы, информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.

ДТП произошло в 10:35. После удара с легковушкой транспорт остался на рельсах и перекрыл проезд составам. По словам свидетелей, дорога усыпана осколками. О пострадавших не сообщается, обстоятельства уточняются.

В Центре организации движения и пассажирских перевозок сообщили, что из-за ЧП трамваи маршрутов №3 и №5 не ходят по 9 Апреля и Черняховского. Их направили по Ленинскому проспекту, улице Шевченко и далее по действующим схемам.