Подпалил шторы и сбежал через соседний балкон: в Калининграде задержали поджигателя с ул. Громовой (фото, видео)

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Квартиру в пятиэтажке на улице Громовой в Калининграде поджёг арендатор — он подпалил шторы и сам спасся через балкон соседа. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.

Мужчина снимал жильё на третьем этаже. Днём в воскресенье, 14 июня, жильцы дома напротив увидели дым из окна, а затем и пламя.

«Соседи рассказали, что он подпалил в квартире тюль, а потом сам выбирался из пожара через балкон. Перелез к изумлённому соседу и вышел уже из его квартиры. Она продаётся, хозяин чудом оказался дома. Того поджигателя лично я не знаю, видела на лестнице несколько раз: он вроде совсем недавно переехал и снимал квартиру. Говорят, он был под какими-то веществами и его забрали в полицию в наручниках», — рассказала жительница подъезда.