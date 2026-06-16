Подпалил шторы и сбежал через соседний балкон: в Калининграде задержали поджигателя с ул. Громовой (фото, видео)

Квартиру в пятиэтажке на улице Громовой в Калининграде поджёг арендатор — он подпалил шторы и сам спасся через балкон соседа. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.
Мужчина снимал жильё на третьем этаже. Днём в воскресенье, 14 июня, жильцы дома напротив увидели дым из окна, а затем и пламя.
«Соседи рассказали, что он подпалил в квартире тюль, а потом сам выбирался из пожара через балкон. Перелез к изумлённому соседу и вышел уже из его квартиры. Она продаётся, хозяин чудом оказался дома. Того поджигателя лично я не знаю, видела на лестнице несколько раз: он вроде совсем недавно переехал и снимал квартиру. Говорят, он был под какими-то веществами и его забрали в полицию в наручниках», — рассказала жительница подъезда.
Женщина добавила, что в пожаре никто не пострадал. Во время тушения залило второй и первый этаж — квартиры под погорельцами. Подъезд закопчён, остаётся запах гари.
«В той квартире сгорело всё — там ни окна, ни рамы, внутри всё чёрное. На улицу выбрасывали остатки скарба и мебели. Сосед, через квартиру которого тот вылезал, был перепуган», — добавляет жительница дома.
Что говорят в полиции
Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу регионального УМВД. В ведомстве пояснили, что в ходе проведённой проверки полицейские установили, что умысел на уничтожение имущества у задержанного отсутствовал, возгорание произошло по неосторожности. Действия калининградца квалифицируются по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). Материалы проверки направлены в органы государственного пожарного надзора МЧС России для принятия процессуального решения.
Ранее сообщалось, что 14 июня в Калининграде загорелась квартира в доме №113 на улице Ульяны Громовой. По словам местных жителей, всё началось около 19:30. К зданию приехали две машины пожарных и реанимация, двор быстро заволокло дымом. После тушения пожара полицейские увели в наручниках мужчину.