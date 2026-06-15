Тормозного пути мы не видели: подробности смертельного ДТП под Калининградом

51-летний водитель, погибший на Люблинском шоссе, не успел затормозить перед деревом и погиб стразу от множественных переломов и травмы головы. Об этом «Клопс» сообщили очевидец, а также знакомый с ситуацией источник.
Первыми на место ДТП приехали пожарные. Кабина микроавтобуса была раздавлена всмятку. Вытащить шофёра не представлялось возможным, спасателям пришлось его вырезать, распилив едва ли половину авто.
«Водитель был сильно зажат и шансов у него не было — там и ноги в разные стороны, и голова сдавлена, множественные травмы и переломы», — рассказал собеседник «Клопс». Местные жители говорят, что водитель обслуживал районные магазины, развозил товары.
«На дороге я не видел тормозного пути. Может, уснул или отвлёкся, врезался прямиком в дерево. Некоторые писали, что там ствол упал на двигающуюся машину, но это не так — от удара посыпались ветки, а на машине чётко видно вертикальную вмятину», — сообщил очевидец.
В Госавтоинспекции по Калининградской области пояснили, что ДТП произошло в 09:40 на автодороге Чкаловск — Люблино — Взморье. Водитель Ford ехал со стороны Люблино в направлении областного центра. На прямом участке дороги автомобиль врезался в придорожное дерево слева по ходу движения. Шофёр скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте работала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Утром 15 июня на Люблинском шоссе микроавтобус врезался в дерево, водитель погиб.