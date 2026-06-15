Тормозного пути мы не видели: подробности смертельного ДТП под Калининградом

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51-летний водитель, погибший на Люблинском шоссе, не успел затормозить перед деревом и погиб стразу от множественных переломов и травмы головы. Об этом «Клопс» сообщили очевидец, а также знакомый с ситуацией источник.

Первыми на место ДТП приехали пожарные. Кабина микроавтобуса была раздавлена всмятку. Вытащить шофёра не представлялось возможным, спасателям пришлось его вырезать, распилив едва ли половину авто.

«Водитель был сильно зажат и шансов у него не было — там и ноги в разные стороны, и голова сдавлена, множественные травмы и переломы», — рассказал собеседник «Клопс». Местные жители говорят, что водитель обслуживал районные магазины, развозил товары.